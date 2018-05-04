Игорь Кравчук: «Канады точно прибавят»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук , в прошлом — известный защитник «Эдмонтона» и «Оттавы», который работал скаутом по Северной Америке в штабе Зинэтулы Билялетдинова, был впечатлен матчем между сборными США и Канады (5:4 Б) в первом матче чемпионата мира. По его словам, канадская команда еще прибавит.

— Как вам североамериканское дерби?

— США и Канада показали интересный хоккей, очень зрелищно складывалась игра.

— Особенно с вратарями-резервистами.

— Удивлен, что с голкиперами они определились, и не ждут никого из плей-офф, хотя и канадцев, и американцев могут усилить вратари высокого уровня — Мюррей из «Питтсбурга», Джонс из «Сан-Хосе», Хеллебайк из «Виннипега».

— Удивило, что Макдэвид практически не проявил себя?

— Может, ушла игровая форма, хоть физическая и в порядке, или не отпускает джетлаг. С обеих сторон были хорошие исполнители, которые здорово себя проявили.

— Они всегда играют до победного. Даже сегодняшнее поражение по буллитам ни о чем не говорит. Канадцы точно прибавят, как и любая другая сборная. Все впереди и у сборной России, США, Швеции и Финляндии. ( Евгений БЕЛОУСОВ

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