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Асхабадзе: «Максимович ведомый, как и все защитники в „Спартаке“
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Асхабадзе: «Максимович ведомый, как и все защитники в „Спартаке“ 

SPORT24.ru 29 минут назад
Бывший генеральный директор ”Спартака” Роман Асхабадзе дал оценку последним трансферам клуба. Как было отмечено, в каждом приобретении команды есть свои минусы.
«Сразу говорил, что за Педро Рошу переплатили. Зная весь рынок Бразилии, даже с учетом накруток для России, могу сказать, что за него заплатили слишком много. Однако нельзя сказать, что Роша — игрок без качеств. Просто по каким-то причинам не попадает в состав. И это вопрос исключительно к главному тренеру.
Пашалич? Человек, права на которого принадлежат «Челси», не до конца мотивирован. Не всегда проходит в состав. И об этом опять же надо спрашивать Карреру.
Максимович? Когда его только арендовали у «Наполи», я сразу сказал, что это сильный футболист. Но он ведомый. Ему рядом нужен защитник, который будет его направлять, страховать. В «Спартаке» сейчас таких нет. Они, в принципе, все ведомые», — приводит слова Асхабадзе.
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