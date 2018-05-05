Арустамян: «Краснодар» интересуется Беленовым, Стоцким и Соу

Телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о трансферных планах «Краснодара».

«Летом в «Краснодаре» будет серьёзная перестройка и обновление состава. Кого собирается купить «Краснодар»? Безусловно, это вратарь.

Сейчас идут разговоры о том, что команда готова рассмотреть вариант с приглашением голкипера «Уфы» Беленова. Но главная проблема — это сумма, которую хочет «Уфа» за своего голкипера.

Такая же ситуация с другим футболистом «Уфы» — Стоцким, который давно симпатичен «Краснодару», и летом будут очередные попытки его приобрести. Но вся проблема в том, что клубы далеки от соглашения по сумме.

Также есть вариант, при котором «Краснодар» рассмотрит ещё одного опорного полузащитника в команду — это хавбек «Динамо» Самба Соу.

Здесь проблема в другом: Соу слишком часто получает травмы, это смущает «Краснодар». Вполне возможно, из-за своей травматичности Соу лишится приглашения от клуба.

Главная история — вокруг центральных защитников, которых хочет «Краснодар». Клуб готов купить двух серьёзных игроков в эту зону.

Один из самых интересных игроков на рынке — Дуйе Чалета-Цар из «Ред Булл Зальцбург», правда, стоит он довольно дорого — 15 млн евро, поэтому вряд ли «Краснодар» вступит в переговоры, хотя рассматривал этот вариант.

Чалета-Цар интересен и другим российским командам, в частности "Спартаку" . Но опять-таки всех пугает цена за хорватского игрока.

Другая важная тема — атака. Смолов, скорее всего, покинет команду летом, но не знаю, куда он уедет.