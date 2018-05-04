Арустамян: «"Краснодар" летом может купить Беленова, Стоцкого и Самбу Соу»

Журналист Нобель Арустамян поделился информацией о планах руководства «Краснодара» на летнее трансферное окно. По его словам, в клубе хотят усилить позицию вратаря, а также приобрести Самбу Соу у «Динамо».

«Кого собирается купить «Краснодар»? Безусловно, это вратарь. Сейчас идут разговоры о том, что команда готова рассмотреть вариант с приглашением голкипера «Уфы» Александра Беленова . Но главная проблема — это сумма, которую хочет «Уфа» за своего вратаря.

Такая же ситуация с другим игроком уфимцев — Стоцким. Он давно симпатичен «Краснодару», и летом будут очередные попытки его приобрести. Но вся проблема в том, что клубы далеки от соглашения по сумме.

Также есть вариант, при котором «Краснодар» рассмотрит еще одного опорного полузащитника — это Самба Соу из «Динамо». Здесь проблема в том, что Соу слишком часто получает травмы, это смущает «Краснодар». Вполне возможно из-за своей травматичности он лишится приглашения от «Краснодара», — рассказал Арустамян в своей программе «Секретные материалы».