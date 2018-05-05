Нобель Арустамян: «Краснодар» летом может купить Беленова, Стоцкого и Самбу Соу

«Кого собирается купить „Краснодар“? Безусловно, это вратарь. Сейчас идут разговоры о том, что команда готова рассмотреть вариант с приглашением голкипера „Уфы“ Александра Беленова . Но главная проблема — это сумма, которую хочет „Уфа“ за своего вратаря.

Такая же ситуация с другим игроком уфимцев — Стоцким. Он давно симпатичен „Краснодару“, и летом будут очередные попытки его приобрести. Но вся проблема в том, что клубы далеки от соглашения по сумме.

Также есть вариант, при котором „Краснодар“ рассмотрит еще одного опорного полузащитника — это Самба Соу из „Динамо“. Здесь проблема в том, что Соу слишком часто получает травмы, это смущает „Краснодар“. Вполне возможно из-за своей травматичности он лишится приглашения от „Краснодара“, — рассказал Арустамян в своей программе „Секретные материалы“.