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Нобель Арустамян: «Краснодар» летом может купить Беленова, Стоцкого и Самбу Соу
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Нобель Арустамян: «Краснодар» летом может купить Беленова, Стоцкого и Самбу Соу 

Советский спорт 1 час назад
«Кого собирается купить „Краснодар“? Безусловно, это вратарь. Сейчас идут разговоры о том, что команда готова рассмотреть вариант с приглашением голкипера „Уфы“ Александра Беленова. Но главная проблема — это сумма, которую хочет „Уфа“ за своего вратаря.
Такая же ситуация с другим игроком уфимцев — Стоцким. Он давно симпатичен „Краснодару“, и летом будут очередные попытки его приобрести. Но вся проблема в том, что клубы далеки от соглашения по сумме.
Также есть вариант, при котором „Краснодар“ рассмотрит еще одного опорного полузащитника — это Самба Соу из „Динамо“. Здесь проблема в том, что Соу слишком часто получает травмы, это смущает „Краснодар“. Вполне возможно из-за своей травматичности он лишится приглашения от „Краснодара“, — рассказал Арустамян в своей программе „Секретные материалы“.
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