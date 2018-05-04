Роман Асхабадзе: «Не надо вешать всех собак на Глушакова и Комбарова» 

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» отметил, что с полузащитников красно-белых Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова выше спрос, так как они являются старожилами команды и игроками с российскими паспортами.
Каррера или Глушаков — останется только один?
— Самая обсуждаемая фигура в составе «Спартака» — Денис Глушаков. Что скажете о его спаде?
— С игровой точки зрения в отдельных важных матчах сдала вся команда. Не только Глушаков. ИлиКомбаров. Я не сторонник вешать собак на кого-то одного или двоих. Глушаков и Комбаров — старожилы «Спартака», игроки с российским паспортом. Поэтому спрос с них выше, чем с остальных. Думаю, они к такому давлению готовы. Но виноваты в неудачных матчах не только они, а вся команда. Можно долго перечислять фамилии.
Полное интервью с Асхабадзе