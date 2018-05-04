Россия и Бахрейн обсудили совместное участие в перспективных проектах 

В Минпромторге России состоялась рабочая встреча директора Департамента международного сотрудничества Алексея Господарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмедом Аль-Саати.
В ходе встречи стороны обсудили подготовку к проведению второго заседания Межправительственной Российско-Бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавляет Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, пятого заседания Рабочей группы по сотрудничеству в области алюминиевой промышленности, а также совместное участие в перспективных совместных проектах, включая строительство зернового хаба и реабилитационного центра в Королевстве Бахрейн.