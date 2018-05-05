Вратарь «Кельна» Тимо Хорн продлил контракт с клубом до 2023 года

Немецкий «Кельн» объявил о подписании нового контракта с вратарем Тимо Хорном . Как сообщает официальный сайт команды, новое соглашение с 24-летним воспитанником клуба рассчитано до конца июня 2023 года. «Кельн» на прошлой неделе вылетел во вторую Бундеслигу.

«Разговоры с руководством убедили меня в том, что мы сможем добиться значительных успехов в следующем сезоне и вернемся в Бундеслигу. Поэтому я решил связать свое будущее именно с «Кельном», — приводит слова Хорна пресс-служба клуба.

Хорн дебютировал в составе первой команды в сезоне 2012/13 и провел за «Кельн» 203 матча. Всего в системе клуба он отыграл 283 встречи. Голкипер в составе сборной стал вице-чемпионом Олимпиады 2016 года.