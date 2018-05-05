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Вратарь «Кельна» Тимо Хорн продлил контракт с клубом до 2023 года
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Вратарь «Кельна» Тимо Хорн продлил контракт с клубом до 2023 года 

SPORT24.ru 1 час назад
Немецкий «Кельн» объявил о подписании нового контракта с вратарем Тимо Хорном. Как сообщает официальный сайт команды, новое соглашение с 24-летним воспитанником клуба рассчитано до конца июня 2023 года. «Кельн» на прошлой неделе вылетел во вторую Бундеслигу.
«Разговоры с руководством убедили меня в том, что мы сможем добиться значительных успехов в следующем сезоне и вернемся в Бундеслигу. Поэтому я решил связать свое будущее именно с «Кельном», — приводит слова Хорна пресс-служба клуба.
Хорн дебютировал в составе первой команды в сезоне 2012/13 и провел за «Кельн» 203 матча. Всего в системе клуба он отыграл 283 встречи. Голкипер в составе сборной стал вице-чемпионом Олимпиады 2016 года.
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