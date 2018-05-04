«Текстильщик» забил восемь мячей в ворота «Знамени Труда»

В матче 22-го тура первенства России в ПФЛ в зоне «Запад» «Текстильщик» разгромил «Знамя Труда» со счетом 8:0. В другом поединке петербургское «Динамо-2» обыграло «Локомотив-Казанку» — 3:1.

Первенство России

Группа «Запад»

22-й тур ЦРФСО (Смоленск) — «Велес» (Москва) — 2:0 (1:0)

Голы: Панькевич, 8 (1:0). Танков, 64 (2:0).

"Текстильщик" (Иваново) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 8:0 (4:0)

Голы: Попов, 14 (1:0). Попов, 20 (2:0). Шилов, 24 (3:0). Попов, 33 (4:0). Попов, 59 (5:0). Путилин, 69 (6:0). Попов, 76 (7:0). Подымов, 84 (8:0).

Нереализованный пенальти: Алексеев (Текстильщик), 14.

Голы: Тринитацкий, 13 (1:0). Сорокин, 33 (1:1).

"Чертаново" (Москва) — «Коломна» — 3:1 (2:1)

Голы: Шакир, 20 (0:1). Сарвели, 23 (1:1). Сарвели, 30 (2:1). Глушенков, 79 (3:1).

"Псков-747" — «Торпедо» (Владимир) — 1:1 (0:0)

Голы: Шишаев, 48 (1:0). Шалин, 85 (1:1).

"Муром" — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 1:0 (0:0)

Гол: Друковский, 81.

"Динамо-2" (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 3:1 (1:1)

Голы: Скляров, 33 (1:0). Кожемякин, 35 (1:1). Рябоконь, 53 (2:1). Тарасов, 74 (3:1).