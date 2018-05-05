Касорла не будет продлевать контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла подтвердил, что не будет продлевать контракт с клубом и летом станет свободным агентом. 33-летний испанец, который выступал за «Арсенал» с 2012 года, признался, что и не ждал предложения от «канониров», пропустив 18 месяцев из-за травмы.