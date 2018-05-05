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Касорла не будет продлевать контракт с «Арсеналом»
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Касорла не будет продлевать контракт с «Арсеналом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла подтвердил, что не будет продлевать контракт с клубом и летом станет свободным агентом. 33-летний испанец, который выступал за «Арсенал» с 2012 года, признался, что и не ждал предложения от «канониров», пропустив 18 месяцев из-за травмы.
— Мой контракт истекает летом, — цитирует Le Figaro Касорлу. — Мне в клубе никто ничего не говорил о моем будущем, и это нормально. Я долгое время лечился. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Самое главное — я хочу играть. Посмотрю, где у меня будет такая возможность.
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