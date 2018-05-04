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Не играющий полтора года Касорла: «Арсенал» не предлагал новый контракт
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Не играющий полтора года Касорла: «Арсенал» не предлагал новый контракт 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Испанский полузащитник «Арсенала» Санти Касорла надеется получить новый контракт с «канонирами», хотя не играет уже 18 месяцев и за это время перенес 11 операций.
— Я шаг за шагом восстанавливаюсь после травмы. Мой контракт заканчивается в июне, и я ничего не знаю о будущем. Посмотрим, но пока никто мне ничего не предлагал в «Арсенале». Сейчас я думаю только о возвращении на поле, — заявил Касорла Cadena SER.
33-летний Касорла является футболистом «канониров» с 2012 года, в его активе 76 матчей за сборную Испании.
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