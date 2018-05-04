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Панов: если «Спартак» выйдет в ЛЧ напрямую, этот сезон не будет провальным
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Панов: если «Спартак» выйдет в ЛЧ напрямую, этот сезон не будет провальным 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший игрок «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов поделился мыслями о задаче красно-белых на концовку сезона.
«Каррера понимает, что есть реальный шанс занять второе место. Не первое, там всё призрачно. Но второе, чтобы обойтись без квалификации в Лиге чемпионов. Если «Спартак» попадает в Европу напрямую, сезон нельзя будет назвать провальным. Возьмите статистику всех чемпионов на следующий сезон. Немногие занимали даже второе место, а «Зенит» после чемпионства-1984 вообще оказался шестым», — сказал Панов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полную версию интервью с Александром Пановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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