Панов: если «Спартак» выйдет в ЛЧ напрямую, этот сезон не будет провальным

Бывший игрок «Зенита» , болельщик «Спартака» Александр Панов поделился мыслями о задаче красно-белых на концовку сезона. «Каррера понимает, что есть реальный шанс занять второе место. Не первое, там всё призрачно. Но второе, чтобы обойтись без квалификации в Лиге чемпионов. Если «Спартак» попадает в Европу напрямую, сезон нельзя будет назвать провальным. Возьмите статистику всех чемпионов на следующий сезон. Немногие занимали даже второе место, а «Зенит» после чемпионства-1984 вообще оказался шестым», — сказал Панов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову Полную версию интервью с Александром Пановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.