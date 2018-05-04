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Фанаты «Реала» обвинили теннисиста Надаля в предательстве
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Фанаты «Реала» обвинили теннисиста Надаля в предательстве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Испанский теннисист Рафаэль Надаль посетил ответный полуфинальный матч Лиги Европы между мадридским «Атлетико» и лондонским «Арсеналом», сообщает "Советский спорт".
Телекамеры запечатлели Надаля, который является болельщиком "Реала", в красно-белом шарфе. Отмечается, что это была атрибутика «Атлетико», принципиального соперника «сливочных». Также Надаль пожелал подопечным Диего Симеоне обыграть «Арсенал» и выйти в финал турнира.
Болельщики «Реала» негативно отреагировали на данный поступок теннисиста и обвинили его в предательстве.
"Никто из фанатов «Реала» не ожидал от Надаля этого. Еще одним предателем больше", — написал один из болельщиков мадридского клуба в своем твиттере.
Матч «Атлетико» — «Арсенал» завершился победой мадридского клуба со счетом 1:0. По сумме двух встреч «матрасники» вышли в финал Лиги Европы, где встретятся с французским «Марселем».
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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