Фанаты «Реала» обвинили теннисиста Надаля в предательстве

Телекамеры запечатлели Надаля, который является болельщиком "Реала" , в красно-белом шарфе. Отмечается, что это была атрибутика «Атлетико», принципиального соперника «сливочных». Также Надаль пожелал подопечным Диего Симеоне обыграть «Арсенал» и выйти в финал турнира.

Болельщики «Реала» негативно отреагировали на данный поступок теннисиста и обвинили его в предательстве.

"Никто из фанатов «Реала» не ожидал от Надаля этого. Еще одним предателем больше", — написал один из болельщиков мадридского клуба в своем твиттере.

Матч «Атлетико» — «Арсенал» завершился победой мадридского клуба со счетом 1:0. По сумме двух встреч «матрасники» вышли в финал Лиги Европы, где встретятся с французским «Марселем».