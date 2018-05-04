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Дубль экс-игрока «Краснодара» Канате помог «Амьену» сыграть вничью с «ПСЖ»
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Дубль экс-игрока «Краснодара» Канате помог «Амьену» сыграть вничью с «ПСЖ» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«ПСЖ» не сумел победить «Амьен» в поединке 36-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась ничьей со счётом 2:2.
В составе парижского клуба голами отметились форвард Эдинсон Кавани и полузашитник Кристофер Нкунку. Авторами обоих голов «Амьена» стал бывший нападающий «Краснодара» Мусса Конате.
«ПСЖ», набрав 93 очка, продолжает занимать первое место в турнирной таблице французского первенства, «Амьен» (43) — на 12-й строчке.
В следующем туре чемпионата «ПСЖ» на своём поле сыграет с «Ренном», а «Амьен» проведёт домашний поединок с «Метцом».
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