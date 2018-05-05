Классон признан лучшим игроком апреля в «Краснодаре»

По информации пресс-службы «быков», Классон набрал 24,98% всех голосов. На втором месте по итогам опроса оказался Федор Смолов , за которого проголосовали 19,65%. Тройку лидеров занял вратарь Андрей Синицын — 12,06%.

В апреле Классон забил три мяча, а также отдал одну голевую передачу. В текущем сезоне он становится третий раз лучшим игроком команды месяца.

Ранее сообщалось, что за выступлением шведского футболиста в чемпионате России следят английский «Суонси Сити», а также немецкие «Айнтрахт» и «Вердер».