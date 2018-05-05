Ещё
Классон признан лучшим игроком апреля в «Краснодаре»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Классон признан лучшим игроком апреля в «Краснодаре» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон признан лучшим игроком команды в апреле по версии болельщиком, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы «быков», Классон набрал 24,98% всех голосов. На втором месте по итогам опроса оказался Федор Смолов, за которого проголосовали 19,65%. Тройку лидеров занял вратарь Андрей Синицын — 12,06%.
В апреле Классон забил три мяча, а также отдал одну голевую передачу. В текущем сезоне он становится третий раз лучшим игроком команды месяца.
Ранее сообщалось, что за выступлением шведского футболиста в чемпионате России следят английский «Суонси Сити», а также немецкие «Айнтрахт» и «Вердер».
Газета.Ru: последние новости
Форвард "Бостона" Маршан вновь облизал соперника Рамос поделился ожиданиями от полуфинального матча ЛЧ против "Баварии" Форвард "Атлетико" стал игроком недели в Лиге Европы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя нового тренера Медведевой40
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе41
Липницкая удивила откровенным фото15
Молния убила футболиста во время матча
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение