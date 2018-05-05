Ещё
Гол Банеги принес «Севилье» победу над «Реал Сосьедад»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Банеги принес «Севилье» победу над «Реал Сосьедад» 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Фото: Soccer News
«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 36-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти на 47-й минуте забил полузащитник Эвер Банега.
Команда из столицы Андалусии набрала 51 очко и на данный момент занимает седьмое место, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. У представителей Страны Басков 46 очков и десятая позиция. Хозяева поля проводили первый матч после возвращения Хоакина Капарроса на пост главного тренера.
В следующем туре «Реал Сосьедад» примет «Леганес», а «Севилья» предстоит дерби с «Бетисом».
Чемпионат Испании
Ла лига
36-й тур  "Севилья" — «Реал Сосьедад» — 1:0 (0:0)
Гол: Банега, 47 — с пенальти.
"Севилья": Сория, Меркадо, Лаюн, Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Сарабия (Васкес, 88), Меса (Гайс, 79), Нолито (Корреа, 70), Рамирес.
"Реал Сосьедад": Мойя, Навас, де ла Белья (Родригес, 89), Льоренте, Одриосола, Каналес, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай (Хуанми, 68), Виллиан Жозе, Оярсабаль (Баутиста, 81).
Предупреждения: Лаюн, 32. Сурутуса, 54. Банега, 71. Сарабия, 87. Меркадо, 90+3. Виллиан Жозе, 90+5.
Судья: Хайме Латре
4 мая. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
Спорт-Экспресс: последние новости
"ПСЖ" не смог обыграть "Амьен" "Текстильщик" забил восемь мячей в ворота "Знамени Труда" Игорь Кравчук: "Канады точно прибавят"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя нового тренера Медведевой22
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе35
Сборная России разгромила Францию77
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение