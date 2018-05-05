Гол Банеги принес «Севилье» победу над «Реал Сосьедад»

«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 36-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти на 47-й минуте забил полузащитник Эвер Банега.

Команда из столицы Андалусии набрала 51 очко и на данный момент занимает седьмое место, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. У представителей Страны Басков 46 очков и десятая позиция. Хозяева поля проводили первый матч после возвращения Хоакина Капарроса на пост главного тренера.

В следующем туре «Реал Сосьедад» примет «Леганес», а «Севилья» предстоит дерби с «Бетисом».

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36-й тур "Севилья" — «Реал Сосьедад» — 1:0 (0:0)

Гол: Банега, 47 — с пенальти.

"Севилья": Сория, Меркадо, Лаюн, Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Сарабия (Васкес, 88), Меса (Гайс, 79), Нолито (Корреа, 70), Рамирес.

"Реал Сосьедад": Мойя, Навас, де ла Белья (Родригес, 89), Льоренте, Одриосола, Каналес, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай (Хуанми, 68), Виллиан Жозе , Оярсабаль (Баутиста, 81).

Предупреждения: Лаюн, 32. Сурутуса, 54. Банега, 71. Сарабия, 87. Меркадо, 90+3. Виллиан Жозе, 90+5.

Судья: Хайме Латре

4 мая. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».