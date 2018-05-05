Дала под дых

Пейдж Ванзант — одна из самых сексуальных бойцов смешанных единоборств. Блондинка беспощадно нокаутирует соперниц и сама умеет держать удар. Однако за силой спортсменки скрывается драма. В 14 лет Пейдж изнасиловали одноклассники и обвиняли ее саму в случившемся. История бойца MMA — в материале «Ленты.ру»

В школе над Пейдж постоянно издевались. Одноклассницы не любили девушку за непокорный нрав и высказывали ей претензии за глаза и в лицо. После занятий они группами отлавливали Пейдж и избивали ее. Ванзант страдала и чувствовала себя одинокой. Поэтому когда однажды одноклассники позвали девушку на домашнюю вечеринку, Пейдж с радостью согласилась.

«Мне было так одиноко, так больно, я думала лишь об одном: «Вау, наконец-то хоть кто-то хочет со мной дружить», —вспоминает Ванзант. Однако радость девушки была недолгой. Одноклассники напоили Пейдж, а позже группа парней изнасиловала 14-летнюю девушку. «Они пустили меня по кругу. Я падала каждый раз, когда пыталась сопротивляться, мои конечности были как цемент. Я была в сознании, но мое тело будто бы умерло. Я знала, что происходит, но не могла остановить этого», — рассказала Ванзант.

После изнасилования одноклассники бросили Пейдж, и ни один не попытался ей помочь. Ванзант не стала рассказывать о случившемся родителям, девушка не хотела их расстраивать и боялась напугать произошедшим. «К тому же мне казалось, что, как только я расскажу, все это станет реальным», — вспоминает она.

По школе стали ходить слухи, что девушка по собственному желанию переспала на вечеринке с несколькими парнями, и это усилило травлю со стороны одноклассников. Однажды, когда Пейдж возвращалась из школы домой, то увидела у крыльца дерево, увешанное презервативами, «как новогодняя елка». В тот момент Ванзант задумалась о самоубийстве: «Когда ты в такой ситуации, когда тебе настолько больно… На самом деле ты не хочешь умирать. Ты просто хочешь перестать испытывать эту боль».

Однако девушка взяла себя в руки и сумела пережить случившееся. Пейдж сменила фамилию, потому что в школе ее частенько из-за нее дразнили (настоящая фамилия Пейдж — Слеттен, что созвучно английскому слову slut — «шлюха» — прим. «Ленты.ру»). В ответ на буллинг одноклассников Ванзант решила заняться смешанными единоборствами и доказать, что она не тряпка.

Будущая женщина-боец MMA не собиралась строить карьеру профессиональной драчуньи. В детстве Ванзант играла в куклы и любила танцевать. При этом Пейдж не была пай-девочкой: колесила по Детройту на мотоциклах и любила ездить с отцом на рыбалку и охоту.

В начальной школе Пейдж впервые попробовала боксировать. «Ей и соседским детям нравилось надевать боксерские перчатки и устраивать импровизированные бои», — вспоминает мать Пейдж. Однако всерьез заниматься боевыми искусствами Ванзант не планировала. Переехав с семьей в другой штат, Пейдж начала искать танцевальную школу, чтобы стать профессиональной танцовщицей.

Однако в это время судьба уготовила Ванзант испытания: девушка стала жертвой издевательств одноклассников, ее изнасиловали. Пейдж было сложно справляться со стрессом — в подростковом возрасте спортсменка была хрупкой и маленькой, ростом всего 150 сантиметров. Мама девочки специально приходила в школу, притворяясь, что несет завтрак, чтобы проверить, все ли в порядке с дочерью.

«Я говорила Пейдж, что нужно быть сильной и верить в себя, и в конце концов она пройдет через это, — вспоминает ее мама. — Думаю, обидчики Пейдж видели, что она не опускала руки и продолжала радоваться жизни, и это выводило их из себя. Испортить жизнь моей дочери — стало их целью».

Благодаря поддержке родителей и собственному упорству Ванзант не стала замыкаться в себе и начала заниматься спортом. Вместо уроков танцев Пейдж нашла тренажерный зал, управляемый Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). По воспоминаниям девушки, боевые искусства помогли поверить в себя и избавиться от комплексов. «Издевательства в школе стали одной из причин, по которой мне так нравится драться, — говорит Пейдж. — Теперь я могу защитить себя. И хочу сказать спасибо людям, которые сделали это со мной, потому что без них я бы не стала таким классным бойцом».

Отец Ванзант, фанат рестлинга и UFC, сначала предлагал дочери заняться боксом, но быстро понял, что Пейдж от него не в восторге. Только попробовав смешанные боевые искусства, девушка поняла, что это ее. Уже через два года, в апреле 2012-го, Ванзант провела первый любительский бой, всего за 50 секунд победив соперницу.

30 июня 2012 года Ванзант провела дебютный поединок в профессиональной карьере — в Корпус-Кристи на турнире UWF: Tournament of The Warriors Finale. Во втором по значимости бою вечера Пэйдж одержала победу над Джордан Николь Газа раздельным решением судей по окончании трех раундов.

Мать Пейдж наблюдала за успехами дочери и радовалась, что та сумела пережить буллинг одноклассников и найти себя. Но при этом переживала, что ее ребенок занимается таким травмоопасным видом спорта. «Я много молюсь за Пейдж и половину поединков смотрю с полузакрытыми глазами», — признается она.

После первых успехов Ванзант предложили тренироваться с командой Alpha Male. По словам спортсменки, присоединившись к команде, она почувствовала себя другим человеком. Все время Пейдж отдавала тренировкам, по 20 часов в неделю проводя в зале. И усилия принесли свои плоды.

В декабре 2014-го в жизни бойца случился переломный момент. Ванзант увидела пропущенный звонок на телефоне. Позже с того же номера пришло сообщение: «Эй, Пейдж, вы можете мне перезвонить?»

Ванзант набрала незнакомый номер, и мужской голос на линии сказал: «Вы можете выйти куда-то, чтобы нас никто не услышал?» Немного испугавшись, Ванзант спросила, с кем она разговаривает. «Это Дейна Уайт, — сказал мужчина. — „Вы уверены?“ — не могла поверить Пейдж. — „Чертовски уверен“.

Президент UFC и один из самых влиятельных людей в спорте, Уайт спросил Ванзант, не хочет ли она стать частью реалити-шоу The Ultimate Fighter, программы, которая помогла запустить карьеры в UFC многим спортсменам. Пейдж, не задумываясь, согласилась.

После участия в The Ultimate Fighter Ванзант стала полноправным членом UFC. За время выступления под эгидой организации спортсменка провела 11 поединков, в которых одержала семь побед и четырежды проиграла. Кроме MMA Ванзант пробовала себя и в других сферах деятельности: спортсменка участвовала в телешоу „Танцы со звездами“ и заняла там второе место, а спустя год победила в выпуске кулинарного шоу „На куски“, передав выигрыш на благотворительность. В перерыве между поединками Ванзант нашла и личное счастье: в феврале 2018-го она объявила о помолвке с профессиональным бойцом Остином Вандерфордом.

Последнюю победу в ММА она одержала в августе 2016-го над Бек Роулингс, нокаутировав ее хайкиком в прыжке. После этого Ванзант дважды проиграла: сначала Мишель Уотерсон удушающим приемом в первом раунде, затем — Джессике Роуз-Кларк единогласным решением судей. В этом поединке Ванзант сломала руку, однако ни разу не пыталась списать поражение на травму.

»Не моя соперница это сделала, а я сама, неудачно ударив ее. Доктор говорит, что я поправляюсь быстрее, чем прогнозировалось, так что через три месяца я уже приступлю к полноценным тренировкам и совсем скоро после этого буду готова к очередному поединку», — заявила Ванзант. Поражения не пугают Пейдж, ведь она сумела выстоять против более сложных преград судьбы. А главные победы еще впереди.