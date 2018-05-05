Беларусь — Швеция, 4 мая 2018, отчёт о матче ЧМ по хоккею 2018

И дальше им легче не будет.

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2018

Начали за здравие, закончили за упокой

Уже в первый день турнира белорусской сборной предстояло встретиться с одним из фаворитов турнира. Положа руку на сердце, стоит сказать, что на этом чемпионате мира от неё вряд ли стоит ждать хороших результатов. С каждым годов Беларусь производит всё более гнетущее впечатление. И пока что этому не видно ни конца, ни края. Как бы не пришлось команде Дэйва Льюиса по итогам этого планетарного форума отправиться на дивизион ниже. Шведы же наоборот, собрали хороший состав, и являются одним из претендентов на итоговую победу.

Начало встречи осталось за белорусами. Из опасных моментов, созданных нашими географическими соседями, вспоминается бросок Плэтта. Хелльбергу пришлось разложиться во всю ширину, чтобы отразить угрозу. До поры, до времени шведам ничего не удавалось сделать у владений Кульбакова. Но картина изменилась к середине периода. Сначала «Тре крунур» в одной атаке нанесли несколько бросков, которые были заблокированы белорусскими защитниками, а после этого Кульбаков нивелировал угрозу от Ракелля. Но долго так продолжаться не могло, и уже на 10-й минуте Андерссон открыл счёт. Получив шайбу за воротами, он выехал оттуда и вогнал снаряд в ближний угол.

К сожалению, Беларусь не смогла быстро оправиться после пропущенного удара, и тут же пропустила вторую. Густав Нюквист оказался убийственно точным с дистанции в несколько метров. И после этого белорусы притихли. Да, им удалось поиграть в большинстве, но та попытка запомнилась разве что броском Шарля Лингле . А вот после неё шведы продолжили свой атакующий натиск. Дважды подряд опасно бросил Адам Ларссон , но Кульбаков оказался на месте. А Деннису Эвербергу для того, чтобы сделать счёт 3:0, достаточно было просто правильно подставить клюшку под шайбу. К счастью для белорусов, этого у него не получилось. Беларусь пропустила трижды, но не сдалась.

Второй период начался с удаления белорусов. Шарангович отправился отдыхать за нарушение на Клинберге. И, едва только подопечные Дэйва Льюиса отыграли в меньшинстве, как тут же пропустили третью. Мика Зибанежад прошёл по левому краю, добежал до закругления борта, развернулся и отдал пас на набегавшего на пятак Янмарка, который кистевым броском сделал счёт 3:0.

Cпустя пару минут отличный момент был у Шаранговича. Хелльберг попытался выбросить шайбу из-за ворот. но его накрыли белорусы. Шайба попала к находившему в центре Шаранговичу, и тот бросил с первого касания. Но выстрел пришёлся прямо в голкипера. Вообще, подопечным Дэйва Льюиса стоит отдать должное хотя бы за то, что после третьей пропущенной шайбы они не сдались, а продолжили искать подходы к воротам шведов и пытаться создать опасные ситуации. Как итог — им удалось поиграть в большинстве, но ничего из этого они извлечь не смогли. Вскоре после этого Ракелль толкнул соперника в спину, за что получил заслуженные две минуты штрафа. И здесь нашим соседям удалось основательно покрутить «Тре крунур» в своей зоне.

Несколько хороших бросков нанёс Фальковский, опасным выстрелом отметился Плэтт. Один раз Хеллберга выручила штанга. Но отличиться Беларуси не удалось. А вот Ракелль, выскочив со скамейки штрафников, свой шанс использовал. Выскочив по центру на нескольких игроков белорусов, он показал, что будет убирать шайбу под себя, но вместо этого переложил её на крюк и прицельно бросил. После этого гола Льюис решил заменить Кульбакова на Карнаухова, и этот ход был абсолютно логичным. Ивана сложно было обвинить в четырёх пропущенных шайбах, ему нужна была психологическая разрядка после пережитого.

До конца второго периода белорусы получили ещё одну возможность поиграть в большинстве. И опять им удалось прижать соперника к своим воротам и заставить его отбиваться. Но не более. Сверхопасного момента им создать так и не удалось, и на второй перерыв команды ушли при счёте 4:0 в пользу команды Грёнборга.

Календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

Карнаухов не ушёл сухим

В третьем периоде шведы не сбавили оборотов. Янмарк убежал один на один с Карнауховым, но обыграть вратаря ему помешали защитники. Спустя минуту хороший момент был у Павловича. Шайба, пущенная в его сторону с левого фланга, перелетела через клюшку защитника, и Александр тут же нанёс бросок. Но Хелльберг сработал чётко. Чуть позже всё тот же Янмарк подхватил шайбу у борта, находясь спиной к воротам соперника, описал дугу в ползоны и выкатился на рандеву с Карнауховым. Точного броска у него не получилось, но, если бы Маттиас забил в этой ситуации, этот гол почти наверняка был бы признан самым красивым за первый игровой день.

Окончательный счёт в игре установил Зибанежад. Янмарк выбежал из-за ворот и отдал прострельную передачу на пятак. Шайба, срикошетив от Карнаухова и Китарова, попала к Мике, дежурившему на дальней штанге, и тот с первого касания вогнал её в цель. Шведы победили 5:0, и этот счёт вполне по игре. Уровень мастерства команд оказался несопоставимым, но белорусам стоит отдать должное за то, что они до последнего цеплялись и не опускали клюшек. С таким отношением к делу очки обязательно придут.

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