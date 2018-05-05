Официально: Косиельни пропустит ЧМ-2018

Федерация футбола Франции подтвердила, что защитник «Арсенала» Лоран Косиельни пропустит Чемпионат Мира 2018 года.

Напомним, что центрбек «канониров», который собирался после мундиаля в России завершить карьеру в сборной, получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на несколько месяцев.

"Это очень большой удар для сборной Франции. Травмы никогда не приходят в нужное время. Мне очень обидно за Лорана, поскольку этот Чемпионат Мира был для него очень важным моментом в карьере, и я желаю ему сил и скорейшего возвращения на поле" — цитирует главного тренера «трёхцветных» Дидье Дешама Goal.com.