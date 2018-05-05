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Арда Туран заработал удаление за критику и толчок лайнсмена
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Арда Туран заработал удаление за критику и толчок лайнсмена 

SPORT24.ru 10 минут назад
Полузащитник команды «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, известный по выступлениям за «Атлетико» и «Барселону», заработал удаление в домашнем матче 32-го тура чемпионата Турции против «Сивасспора». Игра состоялась 4 мая и завершилась со счетом 1:1.
Арда Туран вышел на замену на 70-й минуте при счете 1:0 в пользу «Истанбула». На 92-й минуте «Сивасспор» отыгрался благодаря голу с пенальти. Спустя две минуты Арда совершил проход по флангу и упал в борьбе с соперником. По мнению Турана, находящийся поблизости лайнсмен должен был зафиксировать фол, однако судья оставил этот эпизод без внимания. Туран набросился на лайнсмена, раскритиковав и толкнув его. Главный судья матча показал футболисту красную карточку.
”Истанбул Башакшехир”, сыграв вничью, упустил возможность обойти «Галатасарай» и выйти на первое место в турнирной таблице. В активе обоих клубов по 66 очков, но «Галатасарай» провел на игру меньше.
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