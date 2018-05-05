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Сборные Катара и Японии по футболу сыграют на Кубке Америки 2019 года
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Сборные Катара и Японии по футболу сыграют на Кубке Америки 2019 года 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 5 мая. Сборные Катара и Японии примут участие в Кубке Америки 2019 года, который пройдет в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ).
Отмечается, что приглашение этих команд для участия в Кубке Америки связано с большим интересом к турниру в Азии, а также с тем, что КОНМЕБОЛ стремится внести свой вклад в развитие футбола по всему миру.
Кубок Америки проводится под эгидой КОНМЕБОЛ с 1916 года. С 1993 года в турнире участвуют 12 команд, помимо десяти сборных, входящих в конфедерацию (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Чили, Перу, Эквадор, Колумбия, Венесуэла, Парагвай, Боливия), приглашение получают еще две национальные команды. Чаще всего дополнительные приглашение получают страны, входящие в Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), однако в 1999 году в Кубке Америки участвовала сборная Японии. В Катаре в 2022 году пройдет чемпионат мира.
Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019 года. Действующим чемпионом турнира является сборная Чили.
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