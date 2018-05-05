Ещё
Владимир Денисов: Сыграли со шведами так, как позволил соперник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Денисов: Сыграли со шведами так, как позволил соперник 

Советский спорт 1 час назад
Первые десять минут мы сопротивлялись, а потом два быстрых гола, и уже шведы полностью контролировали ход игры, владели шайбой, быстро переходили в атаку, здорово крутили в нашей зоне. Счет на табло бьет по психологии, но надо быть сильными, забыть об этом поражении. Не знаю, какой соперник по уровню с нами сопоставим, но надо брать максимум очков в своих матчах. Завтра матч с французами из этого ряда, — передает слова Денисова РИА «Новости».
Добавим, что в следующей встрече на турнире белорусская сборная сыграет с Францией.
Советский спорт: последние новости
Александр Бубнов: «Локомотив» в матче с «Зенитом» приложит все силы, чтобы оформить чемпионство Серхио Рамос: Мало кто умеет справляться с давлением "Сантьяго Бернабеу" Жозе Моуринью: Теперь вы знаете, почему всегда играет Лукаку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя нового тренера Медведевой25
Сборная России разгромила Францию78
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе39
Сборная Дании по хоккею вырвала победу у Германии
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение