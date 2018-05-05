Владимир Денисов: Сыграли со шведами так, как позволил соперник

Добавим, что в следующей встрече на турнире белорусская сборная сыграет с Францией.

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