Владимир Денисов: Сыграли со шведами так, как позволил соперник 

Первые десять минут мы сопротивлялись, а потом два быстрых гола, и уже шведы полностью контролировали ход игры, владели шайбой, быстро переходили в атаку, здорово крутили в нашей зоне. Счет на табло бьет по психологии, но надо быть сильными, забыть об этом поражении. Не знаю, какой соперник по уровню с нами сопоставим, но надо брать максимум очков в своих матчах. Завтра матч с французами из этого ряда, — передает слова Денисова РИА «Новости».
Добавим, что в следующей встрече на турнире белорусская сборная сыграет с Францией.