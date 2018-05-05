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Жозе Моуринью: «Возможно, теперь меня не будут спрашивать, почему тот или иной футболист не играет»
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Жозе Моуринью: «Возможно, теперь меня не будут спрашивать, почему тот или иной футболист не играет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью раскритиковал футболистов после поражения от «Брайтона» (0:1) в матче чемпионата Англии. По его словам, игрокам не хватило мотивации.
— Мы сделали мало, — цитирует Sky Sports Моуринью. — Игроки, которые заменили своих партнеров, были не так хорошо. Когда такое происходит, тяжело играть единой командой. Возможно, теперь меня не будут спрашивать, почему тот или иной футболист не играет. Я предупреждал игроков, знал, что такое может произойти. Но не смог убедить, что важно набрать еще четыре очка. Для меня это важно, но, возможно, не для игроков.
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