Ещё
«Россия 24» опять сняла с эфира выпуск «Бесогона» Никиты Михалкова
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Россия 24» опять сняла с эфира выпуск «Бесогона» Никиты Михалкова 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Телеканал «Россия 24» снял с субботнего и воскресного эфира выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ». Об этом говорится на сайте передачи.
Причина такого решения не называется. Очередной выпуск программы посвящен «трудностям коммуникаций в современном мире», он вышел в эфире телеканала в пятницу, 4 мая, а также доступен на сайте телеканала.
В декабре 2015 года ВГТРК запретила ставить в эфир 38-й выпуск «БесогонТВ», посвященного инциденту с комментатором «Матча ТВ» Алексеем Андроновым, разместившим в своем Twitter пост, в котором он оскорбительно высказался в адрес Новороссии и «любителей русского мира».
Позднее в госхолдинге объяснили, что передача не вышла на «России 24» по этическим соображениям, поскольку коллеги по цеху могут расценить комментарии Михалкова «как недружественные и тем более — оскорбительные». В ВГТРК отметили, что «не хотят повторения эфирных войн, подобных тем, что велись между каналами в 1990-е годы».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя нового тренера Медведевой33
Молния убила футболиста во время матча
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе39
«Кубань» погасила перед Шуньичем все долги по зарплате
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение