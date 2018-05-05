Выпуск программы Михалкова «Бесогон» на телеканале «Россия 24» снят с эфира

МОСКВА, 5 мая. / ТАСС /. Выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон», показ которого был запланирован на субботу и воскресение на телеканале «Россия 24», снят с эфира. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте программы.

О причинах такого решения информации не приводится. Как указано на сайте, в выпуске Никита Михалков «рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире».

В 2015 году один из выпусков программы «Бесогон» также был снят с эфира. Тогда «Россия 24» заявила, что «последний выпуск программы „Бесогон“ не был показан по этическим причинам». Михалков, в свою очередь, выразил непонимание в связи с таким решением.