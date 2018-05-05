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Команда Военно-медицинской академии приняла участие в гонке ГТО «Путь Победы», посвященной празднику 9 мая
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Команда Военно-медицинской академии приняла участие в гонке ГТО «Путь Победы», посвященной празднику 9 мая 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязании команда ВМедА проявила упорство и мужество при преодолении препятствий и показала неплохие результаты.
На территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» состоялась гонка ГТО «Путь Победы», посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой приняли участие курсанты Военно-медицинской академии.
Соревнующимся предлагалось преодолеть трассу по пересеченной местности протяженностью около 6 км с 23-мя специально сконструированными препятствиями за минимальное время. Гонка превратилась в настоящий молодежный спортивный праздник, где можно было испытать свои силы, а также сказать «спасибо» настоящим героям, отстоявшим нашу Победу. Все участники гонки смогли лично выразить свою благодарность ветеранам, которые стали гостями мероприятия.
Для того, что бы пройти непростую трассу, соответствующую нормам ГТО требовались длительные тренировки и специальная подготовка.
За команду Военно-медицинской академии в соревнованиях приняли участие курсанты Новиков Олег, Айзатулин Адель, Гагун Владислав, Рядинский Михаил, Черненок Максим, Москалев Артем, Фарышев Илья, Шинкарев Артем, Шульц Иван, Сухарева Виктория, Хайбрахманова Гульшат, Басаркина Виктория, Медникова Анастасия, Пастушенко Арина, Белокурова Снежана.
В состязании, в котором приняли участие учащиеся образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга, команда ВМедА проявила упорство и мужество при преодолении препятствий и показала неплохие результаты.
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