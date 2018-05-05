Жозе Моуринью: Теперь вы знаете, почему всегда играет Лукаку

— Мы не достаточно хорошо провели эту встречу. Игроки, которые заменили других, не смогли сыграть на хорошем уровне. Может быть, теперь вы не будете спрашивать у меня, почему футболисты А, Б и В так редко выходят на поле.

Я знал, что произойдет, и я сказал им об этом, но это то, что мы получили. Случившееся в последние 20 минут — это нормально. Наш соперник показал свое отношение с первой минуты, особенно в первом тайме, у них было больше желания.

Мне не удалось убедить игроков, что необходимо набрать еще четыре балла. Но это важно для меня, но, возможно, не для них. Я бы не сказал, что что разочарован, я их знаю. Теперь у вас есть ответ на вопрос: «Почему всегда играет Лукаку?», — приводит слова Моуринью BBC.