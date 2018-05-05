В ралли на Канарских островах уральский экипаж оказался четвёртым из-за неисправного руля

4 мая на Канарских островах стартовал второй этап чемпионата Европы по ралли на асфальте, где в зачете Production ERC-2 участвуют двое уральцев: пилот Сергей Ременник и штурман Марк Розин . Вместе с 95 другими экипажами они выехали на старт на своей Mitsubishi Lancer Evolution X. В первый день ралли участники заезда проехали более 282 километров. Причём это расстояние засчитывается гонщикам не полностью, а спецучастками. Сегодня их было восемь: максимальную скорость гонщики развивают именно здесь, чтобы показать лучшее время, а между спецучастками проезжают по дорогам общего пользования.

Стартовали свердловчане отлично, у них даже появился шанс побороться за первое место, но на одном из участков гонщиков подвела техника.

— У нас лопнул шланг в системе и вышел из строя усилитель руля, половину этого дня мы ехали без него. Если на спецучастках мы просто теряли время, то на перегонах по горным серпантинам было ужасно. У меня болит спина, руки ещё успевали как-то отдохнуть, — рассказал после заезда пилот экипажа Сергей Ременник. — Если на гравийном покрытии ещё можно как-то пытаться ехать без усилителя, то на асфальте с таким фантастическим сцеплением колес с дорогой, по резким поворотам, это почти невозможно. Хорошо, когда дорога уходила вниз, там можно было нажимать на сцепление и машина сама скатывалась — зажал, руль подержал. А когда надо ехать вверх и нажимать «газ», машина всё равно со всеми блокировками стремиться «выпрямить» траекторию — так ехать и пытаться держать руль в поворотах — просто за гранью возможностей сил человека.

Из-за проблем с управлением Сергей и Марк серьёзно отстали от лидеров заезда и оказались на четвёртом месте. От первого места они отстают на 6:57 минут. Завтра — финальный день ралли, но пока настрой у нашего экипажа не совсем боевой. Они объясняют это тем, что такой обидный проигрыш будет сложно отыграть. При этом на финальный день, 5 мая, запланированы самые сложные скоростные дороги, а шесть спецучастков пройдут в горной части острова, где много опасных поворотов.

— Я не могу сейчас найти литературных выражений для того, чтобы описать свои чувства, только такими, которые «запикивают». Сейчас механики поменяют узел целиком и руль завтра будет крутиться. Попробуем завтра отыскать мотивацию ехать быстро и хоть какие-то очки получить на этом этапе, — добавил Сергей.

Пресс-секретарь экипажа Ольга Еремеева пояснила Е1.RU, что результат в ралли состоит из суммы времени, показанного на спецучастках, за вычетом временных штрафов, которые могут выписать участникам заезда.

— Небольшой шанс есть забраться на третье место. От первых двух отрыв очень внушительный и такое не отыграть «чистой скоростью», только если что-то произойдёт у соперников. А на третьем месте сейчас экипаж, который сам отстаёт от первых двух мест в минутах, а не секундах, — сказала Ольга.

Первый этап чемпионата Европы по ралли прошёл в марте этого года на Азорских островах. Тогда Сергей и Марк заняли второе место. Экипаж свердловчан в один из дней повредил колесо, столкнувшись с большим камнем, а во второй — застрял между скал. Сейчас они находятся на второй позиции в классификации пилотов и штурманов.