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Уверенное движение к очередному чемпионству: «Ювентус» принимает «Болонью»
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Уверенное движение к очередному чемпионству: «Ювентус» принимает «Болонью» 

Soccer News 59 минут назад
Фото: Soccer News
«Ювентус» — «Болонья»
Стадион: «Ювентус» (Турин)
Начало матча: 21:45  Арбитр: Массимилиано Иррати
Субботняя программа 36-го тура итальянской Серии А будет представлена всего двумя матчами, в одном из которых лидер и действующий чемпион «Ювентус» в родных стенах примет середняка «Болонью». «Старая синьора» после того, как проиграла дома своему главному внутреннему конкуренту «Наполи», на следующих выходных в драматической схватке с «Интером» вырвала три очка, в то время как неаполитанцы оступились во Флоренции. А это значит, что за три тура до конца туринцы имеют четыре ока преимущества, а победа над подопечными Роберто Донадони вплотную приблизит «зебр» к своему очередному чемпионскому титулу. Будем откровенными, у «красно-синих» крайне мало шансов на успех. Во-первых, об этом говорит и статистика: «Болонья» редко когда заставляет терять очки «Ювентус». Во-вторых, сами туринцы сейчас очень мотивированны, ведь меньше всего они хотят упустить титул чемпиона, который практически уже находится в их руках.
Что касается кадровой составляющей, то у обеих команд есть определенные проблемы. Массимилиано Аллегри по причине травмы точно не может рассчитывать на Де Шильо, Кьеллини и Стураро. Также поединок пропустит дисквалифицированный Миралем Пьянич. В свою очередь, «Болонье» не помогут травмированные Донса, Хеландер, Гонсалес и Пульгар.
Интересные факты противостояния «Ювентуса» и «Болоньи»:
В последний раз в рамках чемпионата Италии «Болонья» обыгрывала «Ювентус в сезоне 2010/2011. Тогда благодаря дублю Марко Ди Вайо „красно-синие“ одержали выездную победу со счетом 2:0.
»Старая синьора" уступила лишь в одном из последних 22 матчей в рамках Серии А. Случилось это в недавнем поединке против «Наполи».
"Болонья" сумела забить всего два гола в ворота «Ювентуса» в последних восьми встречах, при этом пропустила 16.
Ориентировочные составы на игру:
Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин
Болонья: Миранте, Мбайе, Романьоли, Де Майо, Масина, Надь, Поли, Кризетиг, Орсолини, Верди, Паласио
Прогноз на матч «Ювентус» — «Болонья»:
Естественно, безоговорочным фаворитом встречи является «Ювентус». Проигрыш дома от «Наполи» — это скорее исключения из правил, да и «Болонья» — далеко не неаполитанцы. Именно поэтому букмекеры скептически настроены по отношению к ребятам Донадони, победа которых в зависимости от конторы оценивается в пределах от 15.0 до 26.0. В то время как на викторию «старой синьоры» выставлен средний коэффициент 1.15.
Богдан Архипенко
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