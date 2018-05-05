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Дмитрий Коробов: «Можно спокойно со шведами играть, но сегодняшнее поражение Белоруссии по делу»
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Дмитрий Коробов: «Можно спокойно со шведами играть, но сегодняшнее поражение Белоруссии по делу» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Защитник сборной Белоруссии​ Дмитрий Коробов после поражения от Швеции на чемпионате мира отметил, что шведы наказали белорусов за ошибки. Также он рассчитывает на реабилитацию во встрече с Францией.
— Вы сами все видели, — цитирует «Р-Спорт» Коробова. — Десять минут первые хорошо играли, а дальше все по делу. Позиционные ошибки, где-то не доработали. Можно спокойно со шведами играть, но сегодня все по делу. После десяти минут стали жаться к воротам, и нас сразу же наказали. Единственный позитив сегодня — то, что не бросили играть, бились до конца. То, что мы могли делать, мы делали.
У нас уже матч с французами. Мы злые, они злые. Нам надо французов обыгрывать. Нам по силам обыгрывать основных конкурентов и выходить в четвертьфинал. Все в наших руках.
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