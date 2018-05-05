«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд

В текущем чемпионате «красные дьяволы» уступили на выезде всем новичкам Премьер-лиги — «Ньюкаслу» (0:1), «Хаддерсфилду» (1:2) и «Брайтону» (0:1).