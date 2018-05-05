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«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд
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«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд 

Soccer News 48 минут назад
Фото: Soccer News
"Манчестер Юнайтед", проиграв в 37-м туре АПЛ «Брайтону», установил клубный антирекорд.
В текущем чемпионате «красные дьяволы» уступили на выезде всем новичкам Премьер-лиги — «Ньюкаслу» (0:1), «Хаддерсфилду» (1:2) и «Брайтону» (0:1).
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