Арустамян раскрыл планы «Краснодара» на летнее трансферное окно

Известный журналист Нобель Арустамян рассказал о планах руководства «Краснодара» на предстоящее летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт"

"Кого собирается купить «Краснодар»? Безусловно, это вратарь. Сейчас идут разговоры о том, что команда готова рассмотреть вариант с приглашением голкипера «Уфы» Александра Беленова

Но главная проблема — это сумма, которую хочет «Уфа» за своего вратаря.

Такая же ситуация с другим игроком уфимцев — Дмитрием Стоцким. Он давно симпатичен «Краснодару», и летом будут очередные попытки его приобрести. Но вся проблема в том, что клубы далеки от соглашения по сумме.

Также есть вариант, при котором «Краснодар» рассмотрит еще одного опорного полузащитника — это Самба Соу из «Динамо».

Здесь проблема в том, что Соу слишком часто получает травмы, это смущает «Краснодар». Вполне возможно из-за своей травматичности он лишится приглашения от «Краснодара», — рассказал Арустамян.