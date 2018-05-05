Ещё
Арустамян раскрыл планы «Краснодара» на летнее трансферное окно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арустамян раскрыл планы «Краснодара» на летнее трансферное окно 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Soccer News
Известный журналист Нобель Арустамян рассказал о планах руководства «Краснодара» на предстоящее летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
"Кого собирается купить «Краснодар»? Безусловно, это вратарь. Сейчас идут разговоры о том, что команда готова рассмотреть вариант с приглашением голкипера «Уфы» Александра Беленова.
Но главная проблема — это сумма, которую хочет «Уфа» за своего вратаря.
Такая же ситуация с другим игроком уфимцев — Дмитрием Стоцким. Он давно симпатичен «Краснодару», и летом будут очередные попытки его приобрести. Но вся проблема в том, что клубы далеки от соглашения по сумме.
Также есть вариант, при котором «Краснодар» рассмотрит еще одного опорного полузащитника — это Самба Соу из «Динамо».
Здесь проблема в том, что Соу слишком часто получает травмы, это смущает «Краснодар». Вполне возможно из-за своей травматичности он лишится приглашения от «Краснодара», — рассказал Арустамян.
Ранее Арустамян заявил о готовности «Краснодара» заплатить €8 млн за Алексея Миранчука.
Газета.Ru: последние новости
Эксперт: Кокошков создает полную гармонию на площадке Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе Классон признан лучшим игроком апреля в "Краснодаре"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью38
Хоккеист облизал соперника5
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названо имя нового тренера Медведевой43
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение