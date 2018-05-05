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«Краснодар» интересуется тремя игроками
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«Краснодар» интересуется тремя игроками 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, кого хочет купить «Краснодар» ближайшим летом.
"Безусловно, это вратарь. Сейчас идут разговоры о том, что команда готова рассмотреть вариант с приглашением голкипера «Уфы» Александра Беленова. Но главная проблема — это сумма, которую хочет «Уфа» за своего вратаря. Такая же ситуация с другим игроком уфимцев — Стоцким. Он давно симпатичен «Краснодару», и летом будут очередные попытки его приобрести. Но вся проблема в том, что клубы далеки от соглашения по сумме. Также есть вариант, при котором «Краснодар» рассмотрит ещё одного опорного полузащитника — это Самба Соу из «Динамо». Здесь проблема в другом: Соу слишком часто получает травмы, это смущает «Краснодар». Вполне возможно из-за своей травматичности он лишится приглашения от клуба" — сказал Арустамян.
В этом сезоне 31-летний Беленов сыграл за «Уфу» 28 матчей и пропустил 29 голов. В активе 28-летнего Стоцкого 28 игр, 3 мяча и 6 результативных передач. На счету 29-летнего Соу 23 поединка и 2 ассиста.
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