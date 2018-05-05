Владимир Денисов: «Счет 0:5 на табло бьет по психологии»

Защитник сборной Белоруссии​ Владимир Денисов после поражения от Швеции на чемпионате мира (0:5) отметил, что вокруг его команды много негатива, от которого нужно избавляться. Также он признался, что разгромный счет бьет по психологии.

— Недавно сидел вечером и подумал, что играю в сборной уже 12 лет, — цитирует «Р-Спорт» Денисова. — Насколько же они разные — та команда, в которой я дебютировал, и команда сейчас. Это большая пища для размышлений, тут есть, над чем подумать. О нашем уровне, ментальности, отношении, интригах и всем таком. Не хочу сейчас об этом говорить, начало чемпионата, и вокруг сборной и так много негатива. Надо смотреть позитивно, верить в команду, а мы постараемся сделать все, что зависит от нас.

Мы сыграли со шведами так, как позволил соперник. Первые десять минут мы сопротивлялись, а потом два быстрых гола, и уже шведы полностью контролировали ход игры, владели шайбой, быстро переходили в атаку, здорово крутили в нашей зоне. Счет на табло бьет по психологии, но надо быть сильными, забыть об этом поражении. Не знаю, какой соперник по уровню с нами сопоставим, но надо брать максимум очков в своих матчах. Завтра матч с французами из этого ряда.