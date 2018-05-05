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Брюс Кэссиди: Мы поддались раздражению во второй и третьей играх против «Тампы»
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Брюс Кэссиди: Мы поддались раздражению во второй и третьей играх против «Тампы» 

Советский спорт 49 минут назад
Дисциплина должна быть лучше. Мне кажется, нам меньше всех выписали штрафа по итогам первой серии, но в последних двух матчах картина была иной. Каким бы не было решение на льду, мы должны контролировать эмоции. Они переработали нас в матче №3, что было видно во время утренней видео-сессии. Нам нужно исправить эту ситуацию, — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.
Отметим, что после крупной гостевой победы в первой игре над «Лайтнинг» (6:2), «Брюинз» уступили во втором и третьем матче серии (2:4, 4:1). В третьей встрече игроки «Бостона» набрали 27 минут штрафа.
Добавим, что четвертый матч серии состоится 6 мая в Бостоне и начнется в 2:00 по московскому времени.
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