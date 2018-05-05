Брюс Кэссиди: Мы поддались раздражению во второй и третьей играх против «Тампы»

Дисциплина должна быть лучше. Мне кажется, нам меньше всех выписали штрафа по итогам первой серии, но в последних двух матчах картина была иной. Каким бы не было решение на льду, мы должны контролировать эмоции. Они переработали нас в матче №3, что было видно во время утренней видео-сессии. Нам нужно исправить эту ситуацию, — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Отметим, что после крупной гостевой победы в первой игре над «Лайтнинг» (6:2), «Брюинз» уступили во втором и третьем матче серии (2:4, 4:1). В третьей встрече игроки «Бостона» набрали 27 минут штрафа.

Добавим, что четвертый матч серии состоится 6 мая в Бостоне и начнется в 2:00 по московскому времени.