Ещё
Президент «Наполи» обвинил тренера Сарри в возможной потери чемпионского титула чемпионата Италии по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Наполи» обвинил тренера Сарри в возможной потери чемпионского титула чемпионата Италии по футболу 

RT на русском 1 час назад
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал главного тренера команды Маурицио Сарии за выбор состава и обвинил его в возможной потери чемпионского титула по итогам сезона в итальянской Серии А.
«У нас просто закончились силы, потому что мы начали тренироваться перед стартом сезона раньше остальных из-за предварительного раунда Лиги чемпионов», — приводит слова Де Лаурентиса Il Mattino.
Он отметил, что это является неизбежным, если не использовать всех игроков, которые есть в команде.
«В какие-то моменты мы могли бы отдохнуть, чтобы лучше подготовиться к финишу. Но если всегда использовать одних и тех же игроков…», — добавил Де Лаурентис.
Ранее сообщалось, что футбольные клубы «Челси» и «Наполи» могут поменяться главными тренерами.
RT на русском: последние новости
Футболист «Зенита» Иванович поделился мнением о перспективах сборной России на ЧМ-2018 по футболу Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Арсенала» на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Фенербахче» вышел в финал Кубка Турции после неявки «Бешикташа» на доигровку
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может покинуть Россию33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя4
В Киеве сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью46
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названо имя нового тренера Медведевой43
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
04:02
Медведева может покинуть Россию
Фигурное катание
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение