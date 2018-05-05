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Жесть дня. Стэмкос локтем ударил в голову Нэша. Видео
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Жесть дня. Стэмкос локтем ударил в голову Нэша. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос совершил жесткий силовой прием против нападающего «Бостона»​ Рика Нэша. 28-летний канадец локтем ударил в голову соперника. Арбитр наказал нарушителя удалением на 2 минуты, что не понравилось «Брюинз».
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