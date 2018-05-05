«Интер» приобрел за 25 миллионов евро 20-летнего нападающего

Нападающий «Расинга» Лаутаро Мартинес летом присоединится к «Интеру», о чем объявил президент аргентинского клуба Виктор Бланко. Сумма трансфера была согласована еще несколько недель назад и составит 25 миллионов евро плюс 10 процентов от последующей продажи. В этом сезоне 20-летний аргентинец забил 15 голов и сделал 5 голевых передач в 22 матчах.

— Игрок уже продан «Интеру», документы уже подписаны, — цитирует Football Italia Бланко. — Я не хочу создавать ложные ожидания у наших болельщиков. Мы отправимся в Италию, чтобы договориться об аренде до декабря.