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Первый гол Джовинко в сезоне помог «Торонто» обыграть «Филадельфию»
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Первый гол Джовинко в сезоне помог «Торонто» обыграть «Филадельфию» 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
«Торонто» разгромил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата MLS (3:0). Это вторая победа «красных» в этом сезоне. Автором одного из голов стал итальянский нападающий Себастьян Джовинко. Для 31-летнего итальянца этот мяч стал первым в нынешнем розыгрыше турнира.
Регулярный чемпионат
"Торонто" — «Филадельфия» — 3:0 (1:0)
Голы: Васкес, 28 (1:0). Джовинко, 65 (2:0). Чапмен, 90 (3:0).
It was only a matter of time… Seba opens his MLS account in 2018! #TORvPHI https://t.co/9Sgn2Ultcm
— Major League Soccer (@MLS) 5 мая 2018 г.
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