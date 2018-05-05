Ещё
По Хабаровску проедет паровоз Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

По Хабаровску проедет паровоз Победы 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Дальневосточная железная дорога по традиции в День Победы пустит по линии в Хабаровске ретро-поезд под паровозной тягой. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в организации, легендарные машины серии Л «Победа» оформлены под составы, которые доставили домой воинов-победителей в Великой Отечественной войне.
— Мероприятие состоится в Хабаровске 8 мая, к месту его проведения главных гостей праздника, ветеранов-железнодорожников, воевавших на фронтах Великой Отечественной и работавших в тылу, доставят ретро-поезда «Победа», — отметила сотрудник ДВЖД Инна Пепеляева.
В Хабаровске во время торжественных мероприятий, которые состоятся на площади Дворца культуры железнодорожников, у гостей будет возможность посетить выставку ретро-автомобилей, представленную местным клубом «Авторетро-100». На перроне вокзала Хабаровск-1 ретро-поезд выставят 8 мая в 9.30, состав отправится на станцию Хабаровск-2 (эксплуатационное вагонное депо р-н пр. 60-летия Октября, 65в) в 10.00, прибудет в место назначения в 10.30.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Комсомольская «Смена» вновь не справилась с «Сахалином» В тренерский штаб хабаровского «Амура» войдёт его бывший наставник Хабаровский «Амур» пополнили нападающий и вратарь из Чехии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молния убила футболиста во время матча
Названо имя нового тренера Медведевой35
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе39
«Кубань» погасила перед Шуньичем все долги по зарплате
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение