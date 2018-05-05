По Хабаровску проедет паровоз Победы

Дальневосточная железная дорога по традиции в День Победы пустит по линии в Хабаровске ретро-поезд под паровозной тягой. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в организации, легендарные машины серии Л «Победа» оформлены под составы, которые доставили домой воинов-победителей в Великой Отечественной войне.

— Мероприятие состоится в Хабаровске 8 мая, к месту его проведения главных гостей праздника, ветеранов-железнодорожников, воевавших на фронтах Великой Отечественной и работавших в тылу, доставят ретро-поезда «Победа», — отметила сотрудник ДВЖД Инна Пепеляева.

В Хабаровске во время торжественных мероприятий, которые состоятся на площади Дворца культуры железнодорожников, у гостей будет возможность посетить выставку ретро-автомобилей, представленную местным клубом «Авторетро-100». На перроне вокзала Хабаровск-1 ретро-поезд выставят 8 мая в 9.30, состав отправится на станцию Хабаровск-2 (эксплуатационное вагонное депо р-н пр. 60-летия Октября, 65в) в 10.00, прибудет в место назначения в 10.30.