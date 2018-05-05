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Фан-стадион и судьба «Иртыша». Чем интересен летний спортсезон в Омске
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Фан-стадион и судьба «Иртыша». Чем интересен летний спортсезон в Омске 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В городском пресс-клубе состоялась пресс-конференция директора департамента по делам молодёжи, физкультуры и спорта Омска Алексея Фадина, посвящённая летнему спортивному сезону.
Алексей Фадин заявил, что спорт в Омске развивается и рассказал о том, что состоится в ближайшее время.
Великому дню посвящается
Понятно, что практически весь май проходят состязания, посвящённые Дню Победы. Так, сегодня, 5 мая, велосипедисты проедут «Маршрутом победы». В 11.00 спортсмены начинают групповое движение, к 15.30 в парке Победы собираются ветераны войны и спорта. Там пройдёт возложение цветов к Вечному огню.
Дальше будет целая неделя бега, которая названа эстафетой памяти. Маршрут проложен по тем улицам, чьи названия даны в честь героев Великой Отечественной. Эстафета стартует 10 мая в Центральном округе, финиширует 14 мая в Советском. Как рассказан директор департамента, в каждом округе будут проходить небольшие митинги, поздравления ветеранов, выступления творческих коллективов.
8 мая пройдёт традиционная велогонка, посвящённая двум омским олимпийским чемпионам — Геннадию Комнатову и Леониду Живодёрову. Традиционно она стартует от площади Победы (музей им. Врубеля, драмтеатр).
С 28 апреля по 19 мая в каждом округе проходят соревнования для самых юных «Будущее велоОмска», которое закончится городскими состязаниями — 27 мая на Соборной площади пройдет традиционный велопарад.
Алексей Фадин рассказал о планах возведения новых спортивных площадок:
«Cегодня мы реализуем проект из 10 многофункциональных площадок, которые будут размещены на территориях общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования спортивной направленности».
Городская администрация готовится и к чемпионату мира по футболу. Специально для фанатов планируются массовые просмотры матчей в манеже стадиона «Красная Звезда» с 14 июня по 15 июля. Внутри стадиона будет установлен огромный экран 11:5 кв.м., для комфортного просмотра матчей оборудуют часть трибун и партер с боковых сторон, на которых смогут разместиться около 1200 человек. Также на улице появится небольшой палаточный городок, в котором будут установлены экраны для трансляции футбольных матчей.
Торжественное открытие чемпионата и первый матч с участием сборной России стартует 14 июня. На «Красной звезде» с 17.00. будут проходить массовые развлечения с участием артистов, а в 20.00. начнётся торжественная церемония открытия, после которой состоится прямая трансляция матча с участием национальной сборной России.
Важно, что мероприятие смогут посетить целые семьи: для детей предполагается оборудовать площадки, где они будут находиться под присмотром обученных аниматоров.
Ещё один нюанс: после матчей для болельщиков будет организован трансфер в разные округа города.
Остаётся только добавить, что расписание матчей будет на сайте «Спортивный город», а вход — бесплатный.
«Иртыш» пока на плаву
Омские журналисты не могли не спросить о судьбе футбольного клуба «Иртыш». Как известно, омская команда занимает последнее место во втором дивизионе зоны «Восток». «АиФ в Омске» не раз писал о проблемах с финансированием — команде едва ли не полгода не платили зарплату.
Одним из озвученных на различного рода совещаниях вариантов спасения клуба была бы передача его на баланс правительства Омской области. Однако Алексей Фадин сообщил, что пока рассматривается вопрос о привлечении внебюджетных источников финансирования «Иртыша» и команда должна в любом случае отыграть сезон:
«Существует утверждённый график игр сезона 2017-2018, и независимо от результатов мы дойдем до конца. Сегодня мы обязаны обеспечить участие команды в чемпионате России».
АиФ-Омск: последние новости
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