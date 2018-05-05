Чемпионат России по футболу. 29-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица 

В субботу четырьмя матчами откроется программа 29-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги.
29-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют "Урал" и «Амкар», а также ЦСКА и «Арсенал». В понедельник тур завершится матчами "Рубин" — «Уфа» и «Анжи» — «Ахмат».
Чемпионат России по футболу 2017/18. 29-й тур. 5-7 мая. Расписание и результаты (время начала матчей указано московское):
5 мая (суббота)
"СКА-Хабаровск" — «Краснодар»
11:00 «Стадион им. Ленина» Хабаровск
Судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Антон Анопа (Благовещенск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
"Тосно" — «Динамо»
14:00 СК «Петровский» ЦСА Санкт-Петербург
Cудья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
"Локомотив" — "Зенит"
16:30 «РЖД Арена» Москва
Cудья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону), резервный судья — Алексей Николаев (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
"Спартак" — «Ростов»
19:00 «Открытие Арена» Москва
Cудья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
6 мая (воскресенье)
"Урал" — «Амкар»
14:00 «Центральный» Екатеринбург
Cудья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
"ЦСКА" — «Арсенал»
19:00 «ВЭБ Арена» Москва
Cудья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск), резервный судья — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
7 мая (понедельник)
"Рубин" — «Уфа»
19:30 «Казань Арена» Казань
Cудья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
"Анжи" — «Ахмат»
19:30 Cудья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
Турнирная таблица
Команда
В/Н/П Локомотив
17/6/5 40-19 Спартак
15/8/5 49-31 15/7/6 41-22 Зенит
13/11/4 40-20 Краснодар
15/5/8 44-29 10/9/9 29-30 Арсенал
11/6/11 33-35 8/13/7 31-29 Рубин
9/9/10 31-24 Ахмат
9/8/11 28-34 Динамо
8/10/10 26-29 Ростов
8/10/10 26-26 Амкар
8/7/13 18-30 6/6/16 30-51 Тосно
6/6/16 22-47 СКА-Хабаровск
2/7/19 16-48