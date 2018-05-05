Чемпионат России по футболу. 29-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица

В субботу четырьмя матчами откроется программа 29-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги.

29-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют "Урал" и «Амкар», а также ЦСКА и «Арсенал». В понедельник тур завершится матчами "Рубин" — «Уфа» и «Анжи» — «Ахмат».

Чемпионат России по футболу 2017/18. 29-й тур. 5-7 мая. Расписание и результаты (время начала матчей указано московское):

5 мая (суббота)

"СКА-Хабаровск" — «Краснодар»

11:00 «Стадион им. Ленина» Хабаровск

"Тосно" — «Динамо»

14:00 СК «Петровский» ЦСА Санкт-Петербург

16:30 «РЖД Арена» Москва

19:00 «Открытие Арена» Москва

6 мая (воскресенье)

"Урал" — «Амкар»

14:00 «Центральный» Екатеринбург

"ЦСКА" — «Арсенал»

19:00 «ВЭБ Арена» Москва

7 мая (понедельник)

"Рубин" — «Уфа»

19:30 «Казань Арена» Казань

"Анжи" — «Ахмат»

Турнирная таблица

Команда

В/Н/П Локомотив

17/6/5 40-19 Спартак

15/8/5 49-31 15/7/6 41-22 Зенит

13/11/4 40-20 Краснодар

15/5/8 44-29 10/9/9 29-30 Арсенал

11/6/11 33-35 8/13/7 31-29 Рубин

9/9/10 31-24 Ахмат

9/8/11 28-34 Динамо

8/10/10 26-29 Ростов

8/10/10 26-26 Амкар

8/7/13 18-30 6/6/16 30-51 Тосно

6/6/16 22-47 СКА-Хабаровск

2/7/19 16-48