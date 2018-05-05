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Форвард «Бостона» Маршан вновь облизал соперника
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Форвард «Бостона» Маршан вновь облизал соперника 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан облизал форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райана Кэллахана во время четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции, сообщает "Советский спорт".
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ранее обращался к Маршану с просьбой не лизать и не обнимать игроков команды соперника. Однако 29-летний канадец проигнорировал данную просьбу.
Маршан ведет себя подобным образов не первый раз. Например, во время первой игры в серии с «Торонто Мэйпл Лифс» он сначала обнял нападающего Лео Комарова, а затем лизнул его щеку.
Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержала победу над «Бостон Брюинз» в овертайме со счетом 4:3.
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