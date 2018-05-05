Форвард «Бостона» Маршан вновь облизал соперника

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ранее обращался к Маршану с просьбой не лизать и не обнимать игроков команды соперника. Однако 29-летний канадец проигнорировал данную просьбу.

Маршан ведет себя подобным образов не первый раз. Например, во время первой игры в серии с «Торонто Мэйпл Лифс» он сначала обнял нападающего Лео Комарова , а затем лизнул его щеку.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержала победу над «Бостон Брюинз» в овертайме со счетом 4:3.