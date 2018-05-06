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Бывший голкипер «Спартака» и сборной России объявил о завершении карьеры
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной России объявил о завершении карьеры 

Vprognoze.ru 26 минут назад
Фото: Vprognoze.ru
Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов завершит спортивную карьеру в возрасте 44 лет. Сообщается 27 мая российский голкипер проведет последний поединок в профессиональной карьере. В последнее время Александр Филимонов защищал цвета ФСК «Долгопрудный», который выступает в ПФЛ в группе «Запад». Отмечается, в этот день вход на стадион будет бесплатным. Также, болельщикам, которые решат посетить матч ФСК «Долгопрудный» «Луки-Энергия» будет предложена развлекательная программа, которая начнется в 14:00. После матча состоится автограф-сессия с участием Филимонова. «Этот матч будет последним в карьере легендарного голкипера Александра Филимонова», говорится в сообщении подмосковной команды. Напомним, в составе «Спартака» Александр Филимонов шесть раз становился чемпионом России. Также, в 2011 году россиянин стал чемпионом мира по пляжному футболу. В составе национальной команды России по футболу Александр Филимонов отыграл 16 матчей.
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