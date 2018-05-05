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По факту падения с танка отца с двумя детьми возбуждено уголовное дело
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По факту падения с танка отца с двумя детьми возбуждено уголовное дело 

АиФ Санкт-Петербург 57 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» было возбуждено после падения с танка отца с двумя детьми, сообщает Главное следственное управление СКР по Петербургу.
Происшествие произошло в парке в Приморском районе. 29 апреля посетители за 300 рублей могли прокатиться на танке Т-60. Во время такого развлекательного катания по парку и упал мужчина с двумя деться 2003 и 2008 года рождения. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Возбуждение уголовного дела затягивалось неделю, так как следствие сразу не могло установить, кто именно катал людей на танке по петербургскому парку.
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