СКР не нашёл организатора катания людей в петербургском парке

По данным следствия, инцидент произошёл 29 апреля в парке в Приморском районе, где любой желающий мог за 300 рублей прокатиться на танке Т-60. Мужчина и двое детей выпали из танка и получили травмы.