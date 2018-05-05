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Тома Менье: «Не собираюсь отвечать 12-летним детям, которые говорят мне: „Убирайся из „ПСЖ“
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Тома Менье: «Не собираюсь отвечать 12-летним детям, которые говорят мне: „Убирайся из „ПСЖ“ 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Защитник «ПСЖ» Тома Менье заявил, что его не волнует критика со стороны фанатов команды. Болельщики недовольны отношением к своей работе ряда игроков, в том числе бельгийца, что вылилось в освистывание во время последнего домашнего матча.
— Единственные, кому я действительно обязан — фанатская группировка «ПСЖ», которая всегда и везде поддерживает команду, — цитирует L'Equipe Менье. — Пусть всем будет ясно: я никому ничего не должен. Мне не нужно отвечать никому, и уж тем более 12-летним детям, которые говорят мне: «Убирайся из „ПСЖ“, или псевдо-болельщикам в Твиттере.
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