Сиссе пожелал удачи Джеррарду у руля «Рейнджерс»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Джибриль Сиссе пожелал удачи своему бывшему партнеру по команде Стивену Джеррарду . Англичанин возглавил «Рейнджерс».

"Желаю удачи приятель в твоей новом этапе карьеры в «Рейнджерс», — написал Сиссе в Инстаграме.

Good luck mate @stevengerrard on your new career @rangersfc

Публикация от Cisse Djibril (@djibrilcisse1981) 4 Май 2018 в 2:38 PDT