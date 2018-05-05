Смешное видео о самых милых икающих малышах

Мы уже показывали вам, как малыши реагируют на первую встречу с бабочками, как весело играют, с домашними животными, как не могут оторваться от любимой пиццы и сладких тортиков, как ловко забираются на вершину скалодрома и помогают родителям приводить в порядок садовые участки.

А сегодня мы вам покажем ролик, в котором малыши могут просто побыть самими собой. Эта видеоподборка посвящена самым забавным, милым и смешным икающим малышам.

Смотрите видео, оно точно не оставит вас равнодушными!