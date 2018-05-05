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Первый тренер-европеец в истории НБА рассказал о своем успехе
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Первый тренер-европеец в истории НБА рассказал о своем успехе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сербский специалист Игорь Кокошков, ставший первым тренером-европейцем в истории НБА, рассказал о своей карьере. Слова специалиста приводят "Известия".
"Я тренировал юношескую сборную Сербии, и мне представилась возможность уехать на стажировку в США.
Я посещал школы, колледжи. Посмотрел, как все устроено в Университете Дьюка, набирался опыта у великого Майка Кржижевски. Потом познакомился с Куином Снайдером, который через год предложил мне работу в Университете Миссури. Это был 1999 год.
Тяжело сказать, когда я понял, что баскетбол будет моей работой, но я всегда знал, что эта игра — моя жизнь. Я не знал, что когда-то попаду в НБА. Просто много работал над собой, немного удачи и обстоятельства мне помогли.
Мне повезло встретить правильных людей в правильное время. Я стал первым иностранным тренером в истории НБА", — сказал Кокошков.
Ранее «Финикс» объявил о назначении Кокошкова на пост наставника команды.
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